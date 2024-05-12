Ситуація у Вовчанську погіршилася, місто майже зруйноване, – патрульний

Унаслідок численних російських обстрілів місто Вовчанськ Харківської області майже зруйноване. Евакуація місцевого населення триває.

Про це повідомив патрульний Нацполіції Олексій Харківський у неділю, 12 травня, на своїй сторінці у фейсбук, передає 24 Канал.

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За його словами, ситуація у місті Вовчанськ значно погіршилася: через постійні обстріли населений пункт майже зруйнований, більшість місцевих мешканців евакуювалося.

Сьогодні 12 травня 2024 року. Ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване, людей майже не залишилося. Евакуюємо решту місцевих мешканців,

– зазначив правоохоронець.

Поліцейський також закликав мешканців, які ще залишилися у місті, не зволікати та виїжджати.

Наступ росіян на Харківщину: головне

10 травня росіяни почали наступ на Харківську область. У ГУР МО повідомили, що ворог зазнає великих втрат, ЗСУ протистоять загарбникам.

Наразі на Харківщині тривають бої. Через великий натиск ворога українським захисникам довелося відійти з певних позицій.

12 травня моніторинговий ресурс DeepState повідомив, що росіяни окупували 6 сіл на півночі Харківщини.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про загострення ситуації в області.

! Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що з прифронтових районів області за останні дві доби евакуювали 4073 людини.