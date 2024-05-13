Не дали забрати бабусю: у Вовчанську снайпери обстріляли евакуаційне авто поліції

Окупанти вкотре підтвердили, що вони нехтують усіма законами війни та нормами моралі. На околицях Вовчанська ворог накрив вогнем машину поліцейських.

Росіяни тиснуть на Харківщині, намагаючися захопити побільше території. Вони запроторили до підвалу жителів Вовчанської громади і тримають їх у полоні. Люди, яким вдалося утекти, говорять: їх змушували надавати окупантам медичну допомогу.

До теми Люди кричать, неподалік вже чути автоматні черги: жахливі деталі евакуації з Вовчанська

Що відомо про обстріл автівки поліції у Вовчанську

Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. Було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також у пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і услід також стріляли,

– пригадав начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Постраждав броньований позашляховик Toyota Hilux. Його пів року тому правоохоронцям Харківщини надав уряд США. На щастя, троє поліцейських вижили – буквально дивом, каже начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчі поліції зранку поїхали за адресою, щоб евакуювати літню жінку та інших, які просили про допомогу. Росіяни вгатили по машині – по кузову є понад десять влучань.

Страшні деталі атаки

Обстріл розпочався, коли правоохоронці під'їхали під будинок. Від куль, що цілили в авто, піднявся вітер. Ворожий снайпер працював із території закинутої фабрики та вистрілив просто у лобове скло.

Зупинитися та забрати бабусю росіяни не дали, тож копи були змушені поїхати далі на швидкості. Та це був тільки початок.

"Розстрілювали з автоматів, кулеметів. З обох боків вулиці, якою ми їхали. Росіяни засіли в будинках і звідти стріляли. Я відчув, що пробито колесо, але зупинятися було не можна", – розповів один із правоохоронців.

Поліцейські змогли виїхати за межі міста і тільки там уже дістали запаску. Обстріляне авто продовжує працювати як евакуаційне.

У Вовчанську дуже небезпечно, поліція закликає волонтерів не їздити туди

Від десятого травня всі наші поліцейські кожного дня, під обстрілами, їздять на евакуацію та вивозять людей з прикордонних територій, фіксують воєнні злочини. Але зараз на Вовчанському напрямку та в самому місті вкрай небезпечно. Я наполегливо не рекомендую їздити туди ані волонтерам, ані решті громадян. Ворог веде вогонь на ураження,

– підкреслив Болвінов.

У поліції нагадали: з питань евакуації із Харківської області можна звернутися на гарячу лінію за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції у регіоні.