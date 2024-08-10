ЗСУ: російські військові перегрупували штурмові загони у Вовчанську

На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України. Зокрема, вороги у Вовчанську перегрупували війська.

Також окупанти на напрямку Козача Лопань – Золочів наростили кількість застосування розвідувальних безпілотників. Адже росіяни хочуть знайти наші підрозділи.

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Що відбувається в районі Вовчанська

У Вовчанську ворог в межах підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153 танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138 окремої мотострілецької бригади,

– заявили військові.

Станом на 16:00 10 серпня у Генштабі ЗСУ зауважили, що наші військові відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення у місті тривали.

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До речі, окупанти не хочуть перекидати війська з України на Курщину. Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що вороги не хочуть зірвати наступальну операцію на Сході.