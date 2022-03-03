"Войдём в историю": окупанти готують нову порцію вкидів
Джерело:Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про початок чергової інформаційної кампанії окупанта.
Окупант готує серію інформаційних повідомлень про героїзацію загарбників, знищених українськими військами.
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Основною тезою ворожої пропаганди стануть наративи:
- "в ситуации с Украиной Кремль поступает правильно";
- "в Кремле гордятся российскими военными";
- "в Кремле считают, что подвиг российских военных в борьбе с нацистами на Украине войдет в историю".
Така тактика ворога є абсолютно очікуваною та прогнозованою, і спрямована на придушення протестних настроїв всередині Росії! Однак на фоні жорстких економічних санкцій такі спроби Кремля "відбілити" себе в очах суспільства є абсолютно марними.
Все, що потрібно робити для успішної боротьби з ворожою пропагандою, – і надалі ламати інформаційний бар’єр з населенням країни-агресора! Надсилайте правдиві новини про події в Україні рідним, друзям, знайомим, що живуть в Росії.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про спроби роботи ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. Окупанти намагаються підірвати бойовий дух українців, створюючи фейкові аккаунти наших підрозділів та публікуючи дезінформацію.
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