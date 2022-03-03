"Войдём в историю": окупанти готують нову порцію вкидів

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про початок чергової інформаційної кампанії окупанта.

Окупант готує серію інформаційних повідомлень про героїзацію загарбників, знищених українськими військами.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Основною тезою ворожої пропаганди стануть наративи:

"в ситуации с Украиной Кремль поступает правильно"; "в Кремле гордятся российскими военными"; "в Кремле считают, что подвиг российских военных в борьбе с нацистами на Украине войдет в историю".

Така тактика ворога є абсолютно очікуваною та прогнозованою, і спрямована на придушення протестних настроїв всередині Росії! Однак на фоні жорстких економічних санкцій такі спроби Кремля "відбілити" себе в очах суспільства є абсолютно марними.



Все, що потрібно робити для успішної боротьби з ворожою пропагандою, – і надалі ламати інформаційний бар’єр з населенням країни-агресора! Надсилайте правдиві новини про події в Україні рідним, друзям, знайомим, що живуть в Росії.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про спроби роботи ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. Окупанти намагаються підірвати бойовий дух українців, створюючи фейкові аккаунти наших підрозділів та публікуючи дезінформацію.

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