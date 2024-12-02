ISW розглянув, як на хід війни в Україні може вплинути збільшення воєнних витрат Росії

Напередодні Путін затвердив бюджет Росії з рекордними воєнними витратами. На думку аналітиків, не прирівнюється зростанню російського військового потенціалу.

Втім, це може вплинути на здатність Москви підтримувати війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чи вплине на війну збільшення воєнних витрат у Росії

Аналітики нагадують, що напередодні російський диктатор Владімір Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік та проєкт федерального бюджету на 2026-2027 роки 1 грудня. У бюджеті на 2025 рік на воєнні потреби виділяється близько 41% річних витрат Росії.

Збільшення російських воєнних витрат, хоча і є небезпечним, не обов'язково дорівнює одночасному збільшенню російського військового потенціалу, особливо з огляду на те, що значна частина коштів спрямовується на виплату пільг російським військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей,

– йдеться у звіті.

Як зауважує ISW, постійна увага Росії до воєнних витрат, ймовірно, позначається на ефективності й стійкості російських соцпрограм, що може вплинути на здатність Москви підтримувати ведення війни в Україні на тлі зростаючого тиску на російську економіку і тенденцію Путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

До слова, згідно з підписаним законом, у 2025 році видатки за статтею "Національна оборона" сягнуть рекордних 13,5 трильйона рублів. Йдеться про понад 6% ВВП. Загальні витрати бюджету Росії наступного року плануються на рівні 41,47 трильйона рублів (19,3% ВВП). Це більше, ніж очікувані доходи, на 1,17 трильйона рублів.