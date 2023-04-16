Складе компанію Путіну в Гаазі, – Ступак про викриття Пригожина у злочинах щодо полонених

Євгєній Пригожин міг особисто віддавати накази про вбивство українських військовополонених. Якщо ця інформація офіційно підтвердиться він може постати перед Міжнародним кримінальним судом.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, необхідні достовірні підтвердження про воєнні злочини Пригожина, аби притягнути його до кримінальної відповідальності.

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Кар'єра Пригожина в руках Росії

У понеділок 17 квітня російська правозахисна організація Gulagu.net планує опублікувати розслідування, яке "знищить кар'єру Євгєнія Пригожина". Там є інформація про те, що засновник ПВК "Вагнера" особисто віддавав накази про страту українських військовополонених.

Навіть якщо вийде 20 колишніх вагнерівців і розказуватимуть, що Пригожин дітей поїдав (умовно – 24 Канал) на сніданок та вечерю, це нічого не змінить для України та для Кремля тим паче. Потрібні фото-, аудіо- чи відеодокази,

– зазначив Іван Ступак.

За його словами, доля Пригожина у цій війні залежить суто від Кремля і від наближеного до Путіна підприємця Юрія Ковальчука. Зокрема, завдяки його сприянню був наданий карт-бланш у питаннях ув'язнених, техніки, амуніції та ресурсу для Пригожина і ПВК "Вагнера" відповідно.

Крім того, через впливовість Ковальчука Євгєній Пригожин почувається доволі розкуто у критиці російської влади. Покарання за відверті заяви засновника ПВК "Вагнера" так і не було.

Іван Ступак про воєнні злочини Пригожина: дивіться відео

Пригожин може отримати "екскурсію" до Гааги

Перш ніж оцінювати наслідки "нищівного" розслідування Gulagu.net, необхідно все ж дочекатися самої публікації, розглянувши які додаткові документи та матеріали там будуть включені.

Вагнерівці уже прославилися своєю жорстокістю, ми бачили, як вони вбивали та катували наших військових. Ми бачили кувалду Пригожина і він зовсім не соромився цієї історії, навпаки доніс її до Європарламенту,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Якщо все ж буде опубліковано відео, де вагнерівці знімають, як Пригожин наказує вбити чи катувати військовополоненого, то це стане додатковим матеріалом для кримінального переслідування особисто Пригожина. Оскільки зараз немає підстав притягнути його безпосередньо, крім виключно засновництва ПВК "Вагнера".

"Лише за конкретний випадок вбивства хоча б однієї людини він може отримати ордер від Міжнародного кримінального суду. І разом з Путіним та Марією Львовою-Бєловою поїхати на "екскурсію" до Гааги, – наголосив Ступак.

У випадку, якщо буде підтверджено, що фото- та відеоматеріали, які можуть опублікувати у розслідуванні, будуть справжніми, то українські правоохоронні органи відкриють додаткові кримінальні провадження. І якщо будуть свідки, ймовірно, за кордоном, тоді й МКС може віддати ордер на арешт Пригожина.

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