На Харківщині окупант впритул застрелив чоловіка: ще один місцевий зник

Російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення у прифронтових населених пунктах Харківської області. Так фіксуються незрозумілі зникнення українців, а також численні вбивства.

Кількість злочинів окупантів дедалі збільшується. Так, прокуратура розпочала два кримінальні провадження щодо скоєння воєнних злочинів російською армією у прикордонній громаді у Харківській області.

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Жорстоко вбивають цивільних

Окупанти продовжують демонструвати беззаконня проти цивільного населення України. Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Так, за даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Однак, на жаль, на цьому злочини загарбників не закінчились.

Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Зазначається, що його місцеперебування станом на зараз невідомо. Наразі правоохоронці розглядають декілька версій, серед яких – незаконне позбавлення волі цивільного росіянами або його вбивство.

У населеному пункті тривають бойові дії. Досудове розслідування проводить СВ Управління Служби безпеки України в Харківській області,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Воєнні злочини росіян у Вовчанську не припиняють шокувати