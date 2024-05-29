Розстріли мирних жителів, полон і допити цивільних: що відомо про звірства росіян у Вовчанську

У поліції Харківської області розповіли про звірства російських окупантів у Вовчанську. Зокрема, були зафіксовані випадки розстрілів мирних жителів, полон і допити цивільних, а також використання дронів для вбивств.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції та начальник слідчого управління Сергій Болвінов поділився жахливими історіями евакуйованих людей та деталями зафіксованих воєнних злочинів. За його словами, всі ці докази будуть використані для доведення злочинів російських окупантів у суді

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Воєнні злочини окупантів

Болвінов розповів про численні свідчення евакуйованих громадян щодо воєнних злочинів російських військових. Багато людей, особливо літні, не змогли виїхати з міста під час окупації, і тепер вони діляться своїми жахливими історіями.

За словами правоохоронця, були випадки розстрілів мирних жителів, зокрема, Болвінов розповів про літнього чоловіка Віталія, якого вбили на місці за відмову співпрацювати з окупантами.

Деякі цивільні перебувають у полоні російських військових. Начальник слідчого управління зазначив, що отримана інформація свідчить про те, що полонених допитували російські військові, які представлялися працівниками ФСБ.

Розстріляні волонтери, вбиті цивільні, загиблі від кулі снайпера, від обстрілів – таких фактів, на жаль, дуже багато у Вовчанську,

– розповів Болвінов.

Також окупанти використовували FPV-дрони для вбивств мирних жителів. Під час однієї з таких атак була знищена поліцейська автівка, що призвело до загибелі одного патрульного та поранення іншого.

Зокрема, Болвінов розповів про випадки, коли російські солдати стріляли в двері будинків, намагаючись увірватися всередину. Один з таких випадків стосувався пенсіонера, якому окупанти прострелили палець, коли він намагався відкрити двері.

"Побачивши, що накоїли, вони не надали медичну допомогу… Його фактично викинули з будинку і сказали, щоб йшов, куди хоче. Чоловік зрозумів, що врятуватися зможе, тільки дійшовши до нас", – повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції.

На щастя, чоловіку вдалося врятувати життя. Болвінов зазначає, що це типова історія того, як окупанти поводяться із цивільними у Вовчанську. Він також зазначив, що це не поодинокий випадок.

В іншому випадку неповнолітнього хлопця, який допомагав евакуюватися бабусі, роздягли та кинули до підвалу, а пізніше знову затримали під час спроби втечі. Його та бабусю згодом вдалося евакуювати, і хлопцю надали психологічну допомогу.

Всі злочини росіян фіксуються

Болвінов підкреслив важливість відео та фото, які фіксують воєнні злочини. Він зазначив, що кожен такий випадок реєструється як кримінальне провадження, встановлюються свідки та обставини подій.

Відео, які фіксують момент, місце вбивства, його наслідки, для нас є дуже цінними. Тому, коли ми спілкуємося з людьми, які вийшли з Вовчанська, концентруємо на це увагу. Активно моніторимо соціальні мережі, і будь-яка інформація про воєнні злочини для нас дуже корисна,

– зазначив начальник слідчого управління.

Болвінов додав, що всі ці докази будуть використані для доведення злочинів російських окупантів у суді.

"Люди стають жертвами цієї війни лише тому, що вони українці, і їх прийшли вбивати росіяни", – підкреслив він.

Що відомо про ситуацію у Вовчанську