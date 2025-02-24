Ми будемо працювати над трибуналом, навіть після завершення гарячої фази війни, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над трибуналом для російських воєнних злочинців. Глава держави зазначив, що процес триватиме навіть після закінчення гарячої фази війни.

Він також додав, що Україні потрібен справедливий та довготривалий мир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського з іноземними лідерами.

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Що заявив Зеленський про трибунал для російських воєнних злочинців

За словами Зеленського, у цій війні складно знайти справедливість. Глава держави пояснює, що той спосіб, у який Росія веде війну, і кількість людей, що загинули внаслідок неї, неможливо забути. Він згадав про викрадення дітей та вивезення їх на територію країни-агресорки, а також про тисячі людей, які були несправедливо ув'язнені.

Звичайно, ми будемо працювати над трибуналом, і навіть після завершення гарячої фази війни ми не забудемо наших людей,

– каже глава держави.

Він також висловив сподівання, що партнери України поділяють цю думку і що вони не забудуть усі воєнні злочини, які вчинила Росія. А також зроблять все, щоб ті люди, які розпочали цю неспровоковану війну, понесли покарання за свої дії.