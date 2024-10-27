В Офісі генпрокурора відповіли, скільки російських воєнних злочинців вже засудили в Україні

В Україні існує свій "юридичний" фронт. В Офісі генпрокурора усвідомлюють, що жодна правова система світу не стикалась з такою кількістю злочинів, якe вчинила Росія за період своєї агресії проти України. Понад 99% всіх кримінальних справ будуть розслідуватися саме в українських судах.

Про це 24 Каналу розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, зауваживши, що нині зафіксовано понад 142 тисячі воєнних злочинів, які були вчинені росіянами з моменту повномасштабного вторгнення. Однак варто розуміти, що є ще злочини, які були скоєні окупантами раніше, з 2014 року.

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Винесено 150 вироків для вищого керівництва Росії

В Офісі генпрокурора наголосили, що усвідомлюють, що жодна міжнародна інстанція ніколи не зможе розслідувати такий обсяг даних, тому найбільша кількість справ та вироків ляже на плечі українських судів, з якими генеральна прокуратура вже працює.

"Наразі в нас вже засуджені судами 133 особи воєнних злочинців. Якщо говорити про вище військово-політичне керівництво Росії, вже винесено понад 150 вироків. Є і міжнародні судові інстанції, Україна бере участь в кількох таких міжнародних справах, які розглядаються в Європейському суді з прав людини, в Міжнародному суді ООН", – зазначив Бєлоусов.

Міжнародний кримінальний суд відрізняється від двох попередніх тим, що в ньому розглядається не справа між державами, як от Україною та Росією, а визнається винуватість конкретних осіб.

"Завдання МКС, який видав вже 6 ордерів на арешт, не в тому, аби виконати "домашню роботу" української нацправової системи, а допомогти їй переслідувати тих, кого система не може. А не може через те, що Путін, міністр мзс, голова уряду Росії мають "імунітети". Жодна країна не має права засуджувати їх у своїх судах. Для цього потрібна міжнародна судова інстанція", – пояснив Бєлоусов.

Окрім цих 6 ордерів на арешт, представник Офісу генпрокурора впевнений, що попереду будуть нові, але це точно будуть не сотні й не тисячі воєнних злочинців. Їх, зі слів Бєлоусова, Україна має своїми силами переслідувати в українських судах.

Понад 20 країн допомагають Україні розслідувати справи

Україна, розуміючи масштаби цих злочинів, й те, що треба скоротити для російських злочинців можливість пересуватися світом, залучає до процесу притягнення до відповідальності інші країни, щоб вони у своїх судах також переслідували воєнних злочинців.

Вже є перші успіхи, 4 обвинувальні акти були надіслані в суди США, 3 підозри були оголошені нашими колегами з Литви. Ще низка інших країн, їх понад 20, теж проводять розслідування, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців,

– запевнив Бєлоусов.

Щодо цих 4 обвинувальних актів, вони стосувалися росіян, які організували катівню на Херсонщині та катували громадян України, в тому числі там перебував громадянин США.

Це й стало підставою для того, аби Сполучені Штати почали розслідувати цю справу у співпраці з Офісом генпрокурора та Нацполіцією України. Як зазначив Бєлоусов, уся доказова інформація максимально надається українською стороною.

Щодо 3 підозр, які оголосили в Литві, так само там йшлося про злочин, який був скоєний росіянами на території України стосовно їхнього громадянина.

"Як тільки ми дізнаємося, що у наших партнерів є схожі розслідування, ми своє в Україні зупиняємо і всю доказову інформацію передаємо колегам. Так само з МКС, коли він говорить, на яких суб'єктах хоче сфокусуватися, ми їх у наші суди не направляємо, всі докази, які зібрали, і щодо депортації дітей, і щодо атак по енергоінфраструктурі – передаємо їм", – повідомив Бєлоусов.

Нагадаємо, влітку 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу та начальника генштабу Герасимова. Раніше, навесні 2023 року, МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженій у справах дитини Львовій-Бєловій.