За законами воєнного часу: до чого Путін готує Росію та чого чекати українцям

Місяця не минуло з часу "свята анексії" та істеричного волання "гойда", а Росія вже офіційно визнає, що не спроможна втримати під своїм контролем окуповані українські землі.

Кілька днів російські пропагандисти утаємничено повідомляли про чергове засідання Радбезу Росії та ледь не історичні рішення Путіна. Більшість експертів очікували оголошення повноцінного воєнного стану та відмову від терміну "часткова" на користь повної мобілізації, що нині відбувається в Росії.

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Путін з серйозним обличчям оголосив про воєнний стан на території окупованих руськими частин Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Що це означає та чому це насправді є окозамилюванням – читайте в матеріалі 24 каналу.

Що це було

Почнемо з того, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізькі області –є невід'ємними частинами суверенної України, а Путін та ніхто інший в Росії не має жодного права щось про них заявляти та оголошувати. Частини цих областей наразі є тимчасово окупованими територіями, проте, це нічого не змінює з точку зору права.

Україна ввела воєнний час на всій території держави ще 24 лютого 2022 року й саме відповідно до цього рішення там все і має відбуватися.

Оголошення росіянами повноцінного воєнного стану було б доречним в Білгородській та Воронезькій областях або в Краснодарському краї – ці території нині активно обстрілюють вояки армії Росії, а коли не можуть запустити ракети по цивільних будинках своїх співгромадян, то таранять їх літаками.

При цьому Росія не вмикає там навіть повітряні тривоги, а це доводить, що це не "злі українці стріляють", а ведеться повноцінний "дружній вогонь" та інколи "артилерія б'є по своїх".

Натомість у цих та інших прикордонних з Україною територіях, а також у тимчасово окупованих Криму та Севастополі буде запроваджено химерний "середній рівень реагування".

Як тлумачать "середній рівень реагування" російські закони:

Посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;

Тимчасове відселення мешканців у безпечні райони з обов'язковим наданням ним стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень;

Введення та забезпечення особливого режиму в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею;

Обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду;

Введення контролю за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

Як це працюватиме Все те саме, що й було раніше мало не по всій Росії, просто нині воно має назву. Звісно, до цього додадуться традиційні для росіян "перегини на місцях", бардак, корупція, свавілля людей у мундирах та кадирівських тік-токерів, а ще – довгоочікуване офіційне "закриття Криму" та не менш довгоочікуване завершення "часткової мобілізації" та початок не часткової.



Ось так тихенько Путін дає відчути, що таке справжня війна, все більшій кількості власних підданих. І, звісно, цим самим він наближує свій кінець.

Секрет Полішинеля

Окуповані Росією українські території нині є місцем активних бойових дій, а тому апріорі живуть в умовах воєнного часу – в російській окупації. Наразі там встановлено терористичні порядки, мешканці окупованих міст є фактично заручниками росіян, а самі росіяни там здійснили чимало воєнних злочинів.

Таким чином, навіть для окупантів слова Путіна нічого особливо не міняють, а можуть навіть в їхніх очах стати такою собі індульгенцією та дозволом на геноцид.

Підміна понять

Окупанти давно самі собі дозволили викрадати на загарбаних територіях людей та "мобілізовувати" їх до війська (тобто не вірну смерть). Втім, цей процес вже давно триває на Донбасі (там, схоже, забрали та утилізували майже всіх чоловіків), тепер, на думку російських стратегів, прийшла черга підхопити естафету для Херсонщини та Запоріжжі, але там "мобілізація провалена повністю". А окупанти й так не стримували свою жорстокість й діяли так, як передбачає їх бачення "воєнного часу".

Путін лише у вересні урочисто оголосив, що окуповані українські землі тепер – Росія, потім російські патріоти чекали, що тепер вони нарешті "почнуть", адже до того просто ще не починали (але вже втратили загиблими десятки тисяч вояків).

Згодом з'ясувалося, що це лише гра слів і блеф, ядерний шантаж провалився, а єдиною відповіддю стали атаки іранських дронів та ракетний терор, що мали спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні, але лише прискорили постачання сучасних ППО у промислових кількостях.

Тепер же Путін словами про "воєнний стан" пропонує активніше вмирати за "нові російські землі".

А це означає, що з Росії втече ще більше людей, проте, ще більше бідолаг силою мобілізують та відправлять вмирати до України під гаслом захисту невідомо чого. І, що найголовніше для росіян, ні за що, адже обіцяних грошей за “службу” вони не отримають.

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Нині лише за 65 тисяч "двохсотих" загарбників Кремль має виплатити їхнім родинам 455 мільярдів рублів. Звісно, таких грошей нема, тому російська агресія все більше нагадує аферу "МММ", де замість реклами з "Льонею Голубковим" є спроба впарити їм патріотизм. Незмінним є лише один з молодших операторів процесу – колишній ланковий донецького філіалу "лохотрон" пан Пушилін.

Ілюзія контролю

Путін цією заявою вдає, що контролює ситуацію та ніби навіть оголошує правила гри, проте, це просто нісенітниця. Насправді ініціативою, а, значить, і привілеєм оголошувати правила володіє ЗСУ, а тому буде все так, як вирішить Київ. Інших варіантів не існує.

Фактично нині Росія просто визнала, що не може захистити окуповані землі та неспроможна виконати свою програмну обіцянку "ми тут назавжди" – нині на росіян чекають "непрості рішення" та нові "кроки доброї волі". Проте, зараз вони будуть здійснюватись вже в "умовах воєнного часу”.

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