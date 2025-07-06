Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: нардеп назвав дату голосування

В Україні планують продовжити воєнний стан та мобілізацію. Голосування відбудеться вже цього місяця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Коли будуть продовжувати воєнний стан і мобілізацію

На наступному пленарному тижні Верховна рада знову голосуватиме за продовження воєнного стану та загальної мобілізації – вже 16-й раз.

Точніше спочатку РНБО прийме укази, далі Президент внесе їх законом, потім Рада їх схвалить,

– уточнив Железняк.

Продовжуватимуть традиційно на 90 днів – з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Нині воєнний стан та мобілізація діятимуть до 6 серпня. Останнє голосування за продовження відбулося 16 квітня.

Нагадаємо, що під час воєнного стану вибори неможливі. Зокрема, у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки передбачено, що фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.