В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомили у Верховній Раді.
У Верховній Раді 13 липня 2026 року зареєстрували два законопроєкти:
- №15401 – про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні;
- №15402 – про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.
Остаточне рішення щодо цього має ухвалити Верховна Рада. Також документ опрацьовуватимуть комітети з питань бюджету, антикорупційної політики та інтеграції України до Європейського Союзу.
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Відстрочка та бронювання дають право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Втім, вони діють тимчасово і можуть згоріти.
Автоматичне скасування відбувається у таких випадках:
- змінилися сімейні обставини. Наприклад, якщо відстрочку отримав багатодітний батько, вона припиняє діяти в день, коли найстаршій дитині виповнюється 18 років. Також право на відстрочку втрачається після розлучення з дружиною з інвалідністю;
- закінчилося навчання. Студентська відстрочка діє лише на час навчання. Якщо студента відрахували або навчання завершилося, після оновлення даних у "Резерв+" відстрочку скасують.