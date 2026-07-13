В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомили у Верховній Раді.

У Верховній Раді 13 липня 2026 року зареєстрували два законопроєкти:

№15401 – про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні;

№15402 – про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Остаточне рішення щодо цього має ухвалити Верховна Рада. Також документ опрацьовуватимуть комітети з питань бюджету, антикорупційної політики та інтеграції України до Європейського Союзу.

Інші новини про мобілізацію в Україні

Відстрочка та бронювання дають право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Втім, вони діють тимчасово і можуть згоріти.

Автоматичне скасування відбувається у таких випадках: