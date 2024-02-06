Комітет Ради рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки у вівторок, 6 лютого, підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Так, їх рекомендовано продовжити ще на 90 днів.

Рішення прийняли одноголосно. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 та 20 – рішення ухвалено одноголосно,

– розповів нардеп.

За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2024 року на 90 днів – відповідно до 13 травня 2024 року.

Железняк заявив, що далі необхідне схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні.

Воєнний стан та мобілізація в Україні