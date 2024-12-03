У Південній Кореї оголосили надзвичайний воєнний стан: що відбувається
3 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив про введення в країні надзвичайного воєнного стану. За його словами, це пов'язано із антидержавною діяльністю опозиції.
Про головні події у Південній Кореї, причини введення воєнного стану та ситуацію в країні повідомляє 24 Канал.
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У Південній Кореї наразі заборонено зібрання, демонстрації та мітинги. На вулицях Сеула з'явилися військові та техніка. Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордерів. Адміністрація підтримує контакти з урядом Південної Кореї та уважно стежить за ситуацією, Президент країни назвав цей крок критично важливим для захисту конституційного ладу країни. Йоль також звинуватив опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.
Яка зараз ситуація в країні
У Білому домі відреагували на введення воєнного стану в Південній Кореї
– повідомив агентству Yonhap речник Ради національної безпеки.
Юн Сук Йоль оголосив про введення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї
У Південній Кореї наразі заборонено зібрання, демонстрації та мітинги. На вулицях Сеула з'явилися військові та техніка.
Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордерів.
Адміністрація підтримує контакти з урядом Південної Кореї та уважно стежить за ситуацією,
Президент країни назвав цей крок критично важливим для захисту конституційного ладу країни.
Йоль також звинуватив опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.