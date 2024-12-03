У Південній Кореї оголосили надзвичайний воєнний стан: що відбувається

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив про введення в країні надзвичайного воєнного стану. За його словами, це пов'язано із антидержавною діяльністю опозиції.

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