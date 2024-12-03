У Південній Кореї оголосили надзвичайний воєнний стан: що відбувається

3 грудня 2024, 17:54
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Автор: Надія Батюк

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив про введення в країні надзвичайного воєнного стану. За його словами, це пов'язано із антидержавною діяльністю опозиції.

Про головні події у Південній Кореї, причини введення воєнного стану та ситуацію в країні повідомляє 24 Канал.

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17:37, 03 грудня

Яка зараз ситуація в країні

У Південній Кореї наразі заборонено зібрання, демонстрації та мітинги. На вулицях Сеула з'явилися військові та техніка. 

Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордерів.

17:23, 03 грудня

У Білому домі відреагували на введення воєнного стану в Південній Кореї

Адміністрація підтримує контакти з урядом Південної Кореї та уважно стежить за ситуацією,
– повідомив агентству Yonhap речник Ради національної безпеки.

17:18, 03 грудня

Юн Сук Йоль оголосив про введення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї

Президент країни назвав цей крок критично важливим для захисту конституційного ладу країни. 

Йоль також звинуватив опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.