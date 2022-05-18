Воєнний стан в Україні хочуть продовжити ще на 90 днів

Через широкомасштабну агресію Росії в Україні планують продовжити воєнний стан. Проте наразі указ Президента України ще не затвердили.

Воєнний стан можуть продовжити з 25 травня ще на 90 днів.

До теми Зеленський подав до Ради законопроєкти продовження воєнного стану та мобілізації

Текст ухвали про продовження воєнного стану отримали у Верховній Раді та направили на розгляд комітету. Зазначимо, що раніше, з 24 лютого, в Україні двічі на 30 днів продовжували дію воєнного стану.

Крім цього, Володимир Зеленський планує продовжити термін загальної мобілізації. Проте ще немає тексту законопроєкту.



Воєнний стан в Україні / Скриншот з сайту Верховної Ради

Коротко про воєнний стан

Це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, щоб надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки. Крім цього, тимчасово можуть обмежувати конституційні права та свободи людини. Зокрема, право на пересування, збори та мітинги.