Чи можна залишати місце проживання без дозволу військкомату

В Україні вже понад рік триває воєнний стан та загальна мобілізація населення. Згідно з Законом, виїзд чоловіків призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання забороняється.

Однак це питання погано врегульоване, повідомляє адвокат Богдан Пересада. Чи можуть громадяни України виїжджати зі свого місця проживання – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чи справді будь-який виїзд з місця проживання можливий лише з дозволу військкомату

Адвокат зазначає, що відповідно до Закону, у воєнний час виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання забороняється. Він можливий лише з дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак цей закон погано врегульований. У ньому чітко не вказано, що варто вважати "місцем проживання".

Тому невідомо, мовиться про місто, вулицю, район чи районний центр, можливо, область. Виходить, що заборону порушує дуже велика кількість людей, які, наприклад, їздять на роботу до іншого міста, чи у відрядження.

Юридично зміна місця проживання наступає тоді, коли Ви пропишетесь за новою адресою. Якщо слідувати вказаній нормі, то будь-який виїзд з місця проживання можливий лише з дозволу військкомату,

– пояснив адвокат.

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