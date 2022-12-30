Воєнний стан в Україні: як військовослужбовцю отримати офіцерське звання

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310 день. Військовослужбовці ЗСУ можуть отримати звання, якщо підходитимуть за рядом вимог.

Чи можуть мобілізовані претендувати на первинне офіцерське звання, пояснив адвокат Андрій Карпенко. Детальніше про це розповідає 24 канал.

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Що потрібно для отримання первинного офіцерського звання

Перш за все, мобілізованому військовослужбовцю ЗСУ, який хоче отримати звання, необхідно звернутися до командування з рапортом. У ньому треба написати про бажання укласти контракт на проходження військової служби як офіцер.

Первинне військове звання офіцерського складу воїнам ЗСУ надають за наказом міністра оборони. Водночас особам сержантського та старшинського складу, яких призначають на офіцерські посади у воєнний час, звання можуть присвоїти командири корпусів та посадовці, які мають відповідне право.

Хто може стати молодшим лейтенантом

Військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які служать за контрактом чи є мобілізованими на особливий період, мають вищу освіту та пройшли за потреби військовий вишкіл за напрямом, який відповідає профілю службової діяльності.

Військові сержантського і старшинського складу, яких призначили на посади офіцерського складу у воєнний час і вони успішно виконують службові обов'язки.

Воїни рядового складу, сержантського та старшинського складу, які були мобілізовані на особливий період, мають вищу освіту, пройшли за потреби військовий вишкіл за програмою підготовки офіцерів та склали відповідні іспити.

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Які документи потрібно мати для цього

Подання для осіб сержантського і старшинського складу, які вже призначені на посади офіцерського складу, або подання для осіб, які були мобілізованими на особливий період, мають вищу освіту не нижче бакалавра та подаються до призначення на посади офіцерського складу;

атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу;

два примірники контракту про проходження військової служби у ЗСУ на посадах осіб офіцерського складу;

завірена копія паспорта громадянина України;

завірена копія особистого номера – реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номера паспорта;

завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

завірена копія документа про проходження військового вишколу за програмою підготовки офіцерів;

висновок військово-лікарської комісії;

дві послужні картки;

витяг із наказу про призначення на посаду офіцерського складу;

рапорт військовослужбовця.

До слова, раніше 24 канал розповідав, які терміни військової служби за контрактом. Зокрема особи рядового складу служитимуть 3 роки, сержантського і старшинського – від 3 до 5 років.