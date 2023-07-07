"Бачив таке лише у фільмах": воїн ЗСУ 8 днів вибирався з поля бою після штурму ворога

Український захисник, який зник безвісти під час штурму на Сході України і якого побратими вважали загиблим, повернувся на позиції. Він 8 днів переховувався у покинутих підвалах перебуваючи максимально близько до окупантів, а потім повз до позицій своєї бригади.

Під час бою воїн отримав контузію, наразі він у безпеці. Історію дивовижного порятунку захисника розповіли у мережі.

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Є неймовірна новина! Один із хлопців, який зник безвісти під час штурмових дій, якого ми, на жаль, "поховали", щойно вийшов на наші позиції пішки, живий! Він повзком вибирався 8 днів! Це просто чудо, я таке бачив тільки у фільмах! Щоб ви розуміли, яке це диво – за весь час повномасштабної війни це перший випадок у бригаді,

– йдеться у повідомленні.

Даних про те, яка саме бригада, напрямок, а також імені воїна – не називають. Зазначають, що побратими вже втратили надію на те, що зниклий боєць міг вижити.

"Молився, щоб не знайшли": воїн опинився на позиціях ворога

"Зазвичай чекають 1 – 2 дні, і якщо боєць не повертається, то це майже у 90% випадках – загиблий, до тіла якого немає можливості підійти, або лише в 10% випадків – полонений", – йдеться у повідомленні.

Натомість, як виявилось, захисник отримав контузію і опинився фактично на позиціях росіян.

Хлопець був контужений. Забіг майже до окупантів, знайшов покинуті підвали і переховувався там. У нього не було запасу їжі та води на 8 днів, тому він шукав хоч якусь їжу в покинутих приміщеннях. Чув голоси росіян, які були від нього на відстані до 100 метрів, у сусідніх будинках, та просто молився, щоб його не знайшли, – зазначають адміністратори каналу.

Більше інформації про дивовижний порятунок воїна обіцяють розповісти згодом , коли той відпочине та відновиться після пережитого.

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