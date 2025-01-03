Воїн "Айдару" назвав оптимальний для мобілізації вік: чоловіки, старші за 50, "уже не тягнуть"

В Україні тривають обговорення щодо доцільності зниження призовного віку. Думки військових розділилися – одні підтримують цю ініціативу, інші висловлюють сумніви.

Олександр Колим, сержант 24-го окремий штурмового батальйону "Айдар" ЗСУ, назвав оптимальний для мобілізації вік, на його думку. Про це він розповів в етері "Новини LIVE", передає 24 Канал.

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Що заявив військовий

Військовий заявив про підтримку ідеї зниження мобілізаційного віку для чоловіків. Він вважає, що молодь легше піддається навчанню та швидше засвоює інформацію.

Також сержант згадав про свій досвід інструктування в інших підрозділах.

Я працював з дядьками 50 плюс (років – 24 Канал). Вони вже не тягнуть, особливо в штурмових підрозділах,

– каже Колим.

На його думку, мобілізувати варто чоловіків від 22 років.

Офіційні заяви щодо зниження мобілізаційного віку

До слова, раніше радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що Україна нібито планує знизити мобілізаційний вік на початку 2025 року через тиск міжнародних партнерів. Проте цю інформацію спростували.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що подібне рішення не обговорюється.

Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні,

– написав у соцмережі Х Володимир Зеленський.

Радник президента України Дмитро Литвин також заперечив підготовку до мобілізації громадян віком від 18 років.