Світ втратив ще одного героя: на війні проти Росії загинув воїн Інтернаціонального легіону

У Рівненській області 15 грудня прощаються із бійцем Інтернаціонального легіону, молодшим сержантом ЗСУ Патапілі Хеваге Шеханом Ранішкою. Він добровільно став на захист України від Росії, адже бажав звільнити світ від зла.

Іноземець був командиром 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО "Чарлі" інтернаціонального легіону з березня 2022 року в лавах ЗСУ. Мав позивний "Дантист".

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Поховання героя

Чоловік приєднався до Збройних Сил України фактично з початку повномасштабного російського вторгнення. У війську він із березня 2022 року. Про мирне життя іноземця наразі нічого не відомо.

Світ втратив ще одного Героя… Громада зустрічає на щиті військовослужбовця Інтернаціонального легіону Патапілі Хеваге Шеханом Ранішкою, який загинув у Донецькій області, захищаючи українську землю від російського зла. Українські друзі називали його Даня,

– йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець був побратимом і другом для свого військового командира – млинівчанина Тараса Коханюка. Воїн став рідним для сім’ї українця, саме тому його поховають поряд із ним у селищі Млинів.

Що відомо про українського воїна

Тарас Сергійович Коханюк був майором ЗСУ, командував ротою ССО "Чарлі" Інтернаціонального легіону. Він загинув у віці 29 років 20 березня 2023 року від ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля селища Кругляківка Куп’янського району Харківщини.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі 11 серпня 2023 року Тараса Коханюка нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Втрати України на фронті