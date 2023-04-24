Втратив ноги та зір, але не надію: історія українського штурмовика, який підірвався на міні

Українські фотографи за допомогою серії світлин розповіли історію бійця Збройних Сил, на ім'я Сергій. Власне, хлопчина був артилеристом, допоки майже повністю не втратив зір. Однак за одне його око лікарі все ще борються.

У неділю, 23 квітня, у мережі набула розголосу історія Сергія. Відомо, що він молодий хлопець, професійний військовий, штурмовик, який навчався за кордоном та пройшов крізь справжнє пекло російсько-української війни.

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Він вижив – це диво

Зазначимо, що воював Сергій біля таких населених пунктів як Зарічна, Волноваха, Піски, Лиман та Мар'їнка в Донецькій області. Його без сумніву можна назвати справжнім воїном та відважним героєм, який від перших місяців широкомасштабної війни був в гарячих точках.

Під Мар'їнкою, під час виконання бойового завдання, Сергій наїхав на протитанкову міну. Те, що він вижив – диво. Однак справжня боротьба для нього тільки почалася. Він втратив дві ноги та повністю – зір. Однак надія є,

– написали фотографи Ліберови на своїй сторінці в інстаграмі.

Разом з тим вони наголосили, що одне око Сергія повністю випалене, однак за друге – досі боряться лікарі. І Сергій, і його рідні вірять, що він бачитиме.

Цікаво, що в перший місяць після цієї трагедії, коли Сергій прийшов до тями, близькі ховали від нього гострі предмети, адже боялись, що він може не впоратись та травмується.

Однак юнак довів, що є незламним та, як би не було важко, мріє знову самостійно прогулятись горами. Це було раніше одне з його найулюбленіших занять.

Боєць Сергій, що отримав поранення та майже втратив зір / фото Костянтина і Влади Ліберових

На Сході пекло

Реквізити для підтримки Сергія ви можете знайти на інстаграм-сторінці його сестри Анни Александрової за посиланням

Зазначимо до цієї теми, що східні напрямки фронту досі залишаються найгарячішими та щодня там зазнають поранень і гинуть українські захисники.

Зокрема, ворог не відмовляється від планів щодо взяття Бахмута та Мар'їнки – про це повідомляли в Генштабі ЗСУ вранці 24 квітня. Разом з тим там зауважили, що лише за минулу добу наші воїни відбили близько 60 на цій ділянці фронту.