Український військовий витяг пораненого товариша з-під вогню окупантів: потужне відео

Українські воїни не тільки ефективно знищують окупантів, а й демонструють неабияку відвагу під час порятунку своїх побратимів. У мережі поширюється відео, як військових Збройних Сил рятує під Бахмутом життя свого товариша.

Ситуація на Бахмутському напрямку вкрай важка, адже ворог використовує усю можливу артилерію, аби прорвати лінію оборони нашої армії. Однак навіть у таких умовах військовослужбовці не забувають про людяність та головний принцип, напевно, не тільки війни, а й життя – "свої не кидаємо". Про історію бійця, що врятував свого побратима розповідає 24 Канал з посиланням на соціальні мережі.

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Героїчні кадри порятунку пораненого бійця

На кадрах, що поширюють інтернетом, видно, як чотирьом військовослужбовцям вдалось евакуюватись, а от четвертий – залишився поблизу ураженої вогнем машини та не може дати собі раду. Звісно, що один з побратимів не залишив захисника в біді та прийшов йому на допомогу, ризикуючи власним життям.

Надання першої допомоги та порятунок свого побратима – то є національна особливість українського воїна. Слава тобі, вояче,

– коментує голос на відео.

Як воїн ЗСУ врятував свого тяжко пораненого товариша у Бахмуті: дивіться відео зі соцмереж

Водночас варто згадати, що пожертва собою та допомога своїм поплічникам – це те, що невідомо "другій армії світу". Ще восени один з окупантів розповідав як працюють "загородзагони" у російській армії. Це батальйоні – переважно з кадирівців – які стріляють по своїх же підрозділах, коли ті намагаються відступати.

Таку "тактику" Росія успадкувала від Радянського Союзу, адже загороджувальні загони – це тактика, що придумав Сталін під час Другої світової війни.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Після декількох місяців боротьби можна констатувати, що Бахмут не по зубах росіянам. Микола Балєсков підкреслив, що Кремль не врахував справжні здібності своєї армії, тому й програє на Донеччині.