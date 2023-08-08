Так вмирає "Ахмат" під Андріївкою: жорстке відео ближнього бою від 3-ї бригади
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищують бойовиків батальйону "Ахмат", який підпорядкований ставленику Кремля в Чечні – Рамзану Кадирову.
Відео боїв, які наразі точаться під Андріївкою, опублікувала бригада у телеграмі. Судячи з кадрів, втрати російської армії сьогодні гарно зросли.
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Окупант мав шанс здатись
На відео українські захисники зачищають ворожі окопи. З одного з них чути голос окупанта, він відповідає, що він з "Ахмату". Український військовий наказує йому підняти руки, відповіді немає.
Після цього захисник стріляє по окопу. З одного окопу висовується загарбник, його запитують, хто він, але той одразу ховається назад. Боєць стріляє у бік кадирівця.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика та жорстокі сцени!
Бій 3-ї штурмової бригади під Андріївкою: відео
Також 3 ОШБр опублікувала фото трофейних нашивок, які залишились від загарбників.
Нашивки окупантів / Фото 3 ОШБр
Що відбувається під Бахмутом
- 8 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти наступали в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, Сили оборони відбилися.
- Наприкінці липня в Донецькій ОВА повідомили, що Сили оборони вже звільнили від росіян населений пункт Андріївка біля Бахмута, проте цивільних там немає, і це "випалена земля".