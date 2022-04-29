Воїни "Азову" в Маріуполі показали свій пекельний побут: вражаюче відео
Джерело:телеграм одного з азовців
Воїни "Азову" показали, в яких умовах вони живуть в Маріуполі. Попри всі складнощі та небезпеку, захисники мужньо тримаються, допомагають цивільним та навіть жартують.
Азовці показали свій побут та розповіли історію одного з побратимів.
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Захисник познайомив свою аудиторію в соцмережі з другом "Рейнджером" – маріупольцем, який не покинув своє рідне місто.
Азовець "Рейнджер" (ліворуч) / Фтот з соцмереж
Пекельний побут азовців
Друг "Рейнджер" розповів, що умови у Маріуполі не дуже, м’яко кажучи, але на бойовий дух бійців це не впливає. "Суспільство нас підтримує, а також є віра військового керівництва та президента", – додав азовець.
Захисники також показали свою "бойову" кімнату, яку вони самі зробили з наметів та дерев’яних дощок у польових умовах. Захисники навіть зробити столик серед "ліжок" та вогонь для приготування їжі.
Азовці завжди готові до бою
Друг "Рейнджер" зауважив, що окрім цього, вся зброя вже змазана і боєприпаси готові. "У польових умовах, але готові воювати", – додав він.
За словами побратима, кулеметник "Рейнджер" за короткий час виявив себе і фактично став бойовим командиром взводу. На його рахунку десятки вдалих операцій, зокрема успішного виведення своїх же сил з оточення, та вбитих ворогів.
Азовець додав, що це лише частина справжніх героїв його 2-го батальйону полк. Згодом він планує розповісти про інших хлопців чи групи.
Дивіться відео пекельних буднів полку "Азов":
Останні новини з Маріуполя
- У ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів по "Азовсталі". Ворог використав всю можливу зброю для обстрілу захисників у Маріуполі. Зокрема, фосфорні бомби, ракети та артилерію.
- Через обстріли обвалилася частина приміщення шпиталю, завалило операційну. Там перебували понад 500 поранених і лікарів, відомо про загиблих та повторно поранених. Удар спрямували саме на польовий госпіталь. Відразу після авіабомбардувань розпочалися обстріли з корабельної артилерії.
- Воїни з полку "Азов", які героїчно обороняють Маріуполь, закликали світ визнати війну Росії проти України геноцидом.
- Українські військові з’ясували, що Росія витрачає шалені суми на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі. Зокрема, на це вже пішло щонайменше 1,1 мільярда доларів.
- Оснат Лубрані – координаторка системи ООН – вирушить до Запоріжжя. Там вона готуватиме евакуацію людей із заблокованого Маріуполя.
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