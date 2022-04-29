Воїни "Азову" в Маріуполі показали свій пекельний побут: вражаюче відео

Воїни "Азову" показали, в яких умовах вони живуть в Маріуполі. Попри всі складнощі та небезпеку, захисники мужньо тримаються, допомагають цивільним та навіть жартують.

Азовці показали свій побут та розповіли історію одного з побратимів.

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Захисник познайомив свою аудиторію в соцмережі з другом "Рейнджером" – маріупольцем, який не покинув своє рідне місто.



Азовець "Рейнджер" (ліворуч) / Фтот з соцмереж

Пекельний побут азовців

Друг "Рейнджер" розповів, що умови у Маріуполі не дуже, м’яко кажучи, але на бойовий дух бійців це не впливає. "Суспільство нас підтримує, а також є віра військового керівництва та президента", – додав азовець.

Захисники також показали свою "бойову" кімнату, яку вони самі зробили з наметів та дерев’яних дощок у польових умовах. Захисники навіть зробити столик серед "ліжок" та вогонь для приготування їжі.

Азовці завжди готові до бою

Друг "Рейнджер" зауважив, що окрім цього, вся зброя вже змазана і боєприпаси готові. "У польових умовах, але готові воювати", – додав він.

За словами побратима, кулеметник "Рейнджер" за короткий час виявив себе і фактично став бойовим командиром взводу. На його рахунку десятки вдалих операцій, зокрема успішного виведення своїх же сил з оточення, та вбитих ворогів.

Азовець додав, що це лише частина справжніх героїв його 2-го батальйону полк. Згодом він планує розповісти про інших хлопців чи групи.

Дивіться відео пекельних буднів полку "Азов":



Останні новини з Маріуполя

У ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів по "Азовсталі". Ворог використав всю можливу зброю для обстрілу захисників у Маріуполі. Зокрема, фосфорні бомби, ракети та артилерію.

Через обстріли обвалилася частина приміщення шпиталю, завалило операційну. Там перебували понад 500 поранених і лікарів, відомо про загиблих та повторно поранених. Удар спрямували саме на польовий госпіталь. Відразу після авіабомбардувань розпочалися обстріли з корабельної артилерії.

Воїни з полку "Азов", які героїчно обороняють Маріуполь, закликали світ визнати війну Росії проти України геноцидом.

Українські військові з’ясували, що Росія витрачає шалені суми на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі. Зокрема, на це вже пішло щонайменше 1,1 мільярда доларів.

Оснат Лубрані – координаторка системи ООН – вирушить до Запоріжжя. Там вона готуватиме евакуацію людей із заблокованого Маріуполя.

Відео до теми – азовці показали наслідки жахливого бомбардування шпиталю