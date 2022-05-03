Воїни бригади імені гетьмана Мазепи вдарили по окупантах та їхній техніці: потужне відео
Українські захисники продовжують давати гідну відсіч російським окупантам. Щодня наші хлопці й дівчата завдають противнику значних втрат.
Українці продовжують нищити окупантів та їхню техніку
Так, сьогодні українські бійці вкотре вдарили по окупантах та їхній техніці. Відповідну інформацію оприлюднило ввечері 3 травня угруповання "Схід".
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Цього разу операцію по знищенню орків та рашистської військової техніки виконали підрозділи бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
Знищення рашистських окупантів триває – черговий відеозвіт захисників України про вогневе ураження техніки та живої сили орків підрозділами бригади імені гетьмана Івана Мазепи,
– повідомили в угрупованні "Схід".
Угруповання опублікувало відео, на якому видно майстерну роботу наших захисників. З такими воїнами ніщо не страшно, адже заради своєї землі та українців вони готові на все!
Дивіться як українські воїни вдарили по окупантах та їхній техніці: відео
Нові втрати російських загарбників
Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення.
Так, втрати ворога з 24 лютого становлять вже 24 200 військових. Також російські окупанти втратили вже 194 літаки, 1 064 танків, 2 567 бойових броньованих машин, 475 артилерійських систем.
Зауважимо, лише за минулу добу, 2 травня, наші військові ліквідували:
- щонайменше 400 ворожих бійців
- 20 безпілотників
- 48 бойових броньованих машин
- 16 артилерійських систем
- 14 танків
- 19 одиниць автомобільної техніки
- 10 реактивних систем залпового вогню тощо.
Також 3 травня на Півдні ЗСУ знищили ворожий пункт управління військом і склади з боєприпасами. Крім того, на Дніпропетровщині українським захисникам вдалося збити безпілотник окупантів.
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