Воїни бригади імені гетьмана Мазепи вдарили по окупантах та їхній техніці: потужне відео

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч російським окупантам. Щодня наші хлопці й дівчата завдають противнику значних втрат.

Українці продовжують нищити окупантів та їхню техніку

Так, сьогодні українські бійці вкотре вдарили по окупантах та їхній техніці. Відповідну інформацію оприлюднило ввечері 3 травня угруповання "Схід".

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Цього разу операцію по знищенню орків та рашистської військової техніки виконали підрозділи бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Знищення рашистських окупантів триває – черговий відеозвіт захисників України про вогневе ураження техніки та живої сили орків підрозділами бригади імені гетьмана Івана Мазепи,

– повідомили в угрупованні "Схід".

Угруповання опублікувало відео, на якому видно майстерну роботу наших захисників. З такими воїнами ніщо не страшно, адже заради своєї землі та українців вони готові на все!

Дивіться як українські воїни вдарили по окупантах та їхній техніці: відео

Нові втрати російських загарбників

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення.

Так, втрати ворога з 24 лютого становлять вже 24 200 військових. Також російські окупанти втратили вже 194 літаки, 1 064 танків, 2 567 бойових броньованих машин, 475 артилерійських систем.

Зауважимо, лише за минулу добу, 2 травня, наші військові ліквідували:

щонайменше 400 ворожих бійців

20 безпілотників

48 бойових броньованих машин

16 артилерійських систем

14 танків

19 одиниць автомобільної техніки

10 реактивних систем залпового вогню тощо.

Також 3 травня на Півдні ЗСУ знищили ворожий пункт управління військом і склади з боєприпасами. Крім того, на Дніпропетровщині українським захисникам вдалося збити безпілотник окупантів.

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