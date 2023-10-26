"Братику, все буде добре": у ЗСУ показали, як рятують пораненого побратима на передовій

Українські воїни продовжують наступати та відбивати ворожі атаки на окремих ділянках фронту. За кожен звільнений метр нашої землі захисники платять своїми життями та здоров'ям.

Щемливими кадрами поділилися військові Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". На них – порятунок пораненого у важких боях побратима.

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"Тримайся, ти сильний"

На відео можна побачити роботу бійців Штурмовий полк "Цунамі" бригади "Лють": те, як вони турботливо кладуть пораненого на ноші та евакуюють його з поля бою. "Тримайся братику", "Бистріше, брати", – лунають голоси воїнів.

Далі чуємо, що медик по дорозі до лікарні намагається заспокоїти товариша, який стогне від болю: "Я розумію, що важко", "Дихаєш? Молодець, тримайся, ти сильний", "Все, буде добре", "Терпи, терпи", "Боляче, важко, я розумію".

"Приїдеш, погуляєш, сходиш на річку. Ми приїдем до тебе...Тримайся, тримайся, друже", – втішає медик свого пораненого побратима.

Військові рятують свого побратима: відео "Лють"

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