Воїни ООС відбили 11 атак окупантів, на 3 локаціях бої ще йдуть: знищений Су-25 й багато техніки

16 травня 2022 , 22:18
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Джерело:

фейсбук Угруповання Об'єднаних сил

Українські захисники продовжують нищити російського ворога. Вони ліквідують їхній особовий склад та чимало техніки.

Зокрема, угруповання Об'єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. На цих двох напрямках ворог зосередив майже всі свої сили.

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Воїни ООС продовжують нищити ворожу техніку 

Як зазначили в угрупованні, уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують ледь не всі види зброї –  бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Важливо: росіяни обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян, серед них – дитина.

Так, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил не здаються та дають відсіч окупанту. Зокрема, сьогодні вони відбили 11 атак ворога, але на 3 локаціях бої тривають досі.

16 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

  • 1 зенітний ракетний комплекс "Тор";
  • 5 танків;
  • 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ);
  • 12 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 ворожий автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Свіжі втрати ворога

Загалом за 82 дні повномасштабної війни наші військові ліквідували 27 700 російських окупантів. У Генштабі звітують, що серед втрат за останню добу були наступні:

  • особового складу – 300 осіб;
  • танків – 8 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 16 одиниць;
  • артилерійських систем – 22 одиниці;
  • гелікоптерів – 1 одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;
  • крилатих ракет – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 одиниць.

Українські військові констатували, що найбільші втрати противника минулої доби вони спостерігали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Автор: Марта Касіянчук