Воїни ООС відбили 14 російських атак й збили 2 ракети Х-59МК й безпілотники "Куб" у небі Донбасу

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. Зокрема, 29 травня наші захисники відбили 14 ворожих атак та знищили купу техніки загарбників.

Бійці ЗСУ продовжують боротися з окупантами на Донецькому і Луганському напрямках. В Угрупованні Об'єднаних сил розповіли про ситуацію на фронті станом на 29 травня.

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Росіяни продовжують обстрілювати українські міста

Уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки та міномети різних систем. Окрім цього, вони завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, зокрема мирних житлових кварталах.

Окупанти 29 травня обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши та пошкодивши 62 цивільні об'єкти:

59 житлових будинків,

електропідстанцію,

будинок культури.

Внаслідок ворожих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донеччини загинули щонайменше 3 цивільні, а ще 2 – зазнали поранень. Дані щодо решти районів наразі уточнюються.

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Українські бійці знищили ворожі вертоліт, БМП та іншу техніку

Українські захисники та захисниці за добу відбили 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях наразі тривають бої. Наші бійці продовжують завдавати загарбникам втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 29 травня вони знищили:

2 артилерійські системи;

11 одиниць бойової броньованої техніки;

10 ворожих автомобілів.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та 3 високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

Загалом за цей тиждень військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Також вони знищили:

22 танки,

1 одиницю спеціальної техніки,

17 артилерійських систем,

67 одиниць бойової броньованої техніки,

1 спеціальний броньований автомобіль;

28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом).

Також підрозділи ППО збили ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотників окупантів.

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Загальні втрати Росії від початку війни

Українські захисники вже 95 днів мужньо борються з російськими окупантами. Загалом від початку повномасштабної війни вони ліквідували 30,15 тисячі ворожих військових.

Однак це лише приблизні підрахунки, адже насправді реальні втрати росіян можуть бути більшими. Також ЗСУ вже знищили силу-силенну техніки загарбників:

1338 танків;

3270 бойових броньованих машин;

631 артилерійську систему;

203 реактивні системи залпового вогню;

93 засоби протиповітряної оборони;

207 літаків;

174 гелікоптери;

504 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

116 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2240 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

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