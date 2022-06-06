Воїни ООС знищили 2 склади росіян з боєприпасами: відбили 10 атак й продовжують бої

Українські бійці 6 червня відбили 10 ворожих атак на Сході. Також вони ліквідували купу техніки російських окупантів.

Зокрема, захисники спопелили танк та бойові броньовані машини. Окрім цього ворог вчергове втратив склади боєприпасів.

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Українські бійці завдають окупантам втрат на Сході

Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 6 червня 10 ворожих атак на Сході. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші героїчні воїни продовжують завдавати російським загарбникам втрат у живій силі та техніці. Так, за добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

танк;

3 артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини;

1 автомобіль;

2 склади з боєприпасами.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Загальні втрати Росії в Україні

Окупаційна армія від початку повномасштабної війни зазнає нищівних втрат в Україні. Загалом українські захисники вже ліквідували орієнтовно 31,25 тисячі загарбників.

Також наші бійці успішно знищують техніку ворога, яка подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, вони спопелили:

1386 танків,

3400 бойових броньованих машин,

690 артилерійських систем,

207 реактивних систем залпового вогню,

96 засобів протиповітряної оборони,

211 літаків,

176 гелікоптерів,

551 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

125 крилатих ракет,

13 кораблів та катерів,

2395 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

53 одиниці спеціальної техніки.

Зауважимо, що це приблизні дані, адже точну кількість ліквідованих окупантів під час активних бойових дій підрахувати важко. Цілком ймовірно, що українські захисники могли знищити значно більшу кількість російських загарбників.

Водночас окупаційна армія втрачає в Україні не лише солдатів, а й командування. Так, наші бійці ліквідували генерал-майора Романа Кутузова з позивним "Туман".

На сайті однієї з квазіреспублік повідомили, що це трапилось поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ у Попаснянському районі Луганщини. Загибель Кутузова також підтвердили у ЗСУ.

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