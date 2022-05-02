Українські захисники вже 68 діб дають відсіч російським загарбникам. Ворогів впевнено нищать, зокрема, воїни окремої танкової Сіверської бригади.

У Міністервстві оборони України 2 квітня продемонстрували, як військовослужбовці Сіверської бригади вправно завдають удару по ворогу.

Цікаво ЗСУ майстерно ліквідували склад ворожих боєприпасів: епічне відео

Українське Міноборони опублікувало на своїй фейсбук-сторінці відеоролик, на якому видно постріли з кулеметів. На відео чути також гучні звуки пострілів та падіння гільз. Їх у міністерві жартомома назвали "кулеметною колисковою".

Воїни окремої танкової Сіверської бригади завжди готові організувати для рашистів кулеметну "колискову". Впевнено до перемоги,

– підписали відео.

Зауважимо, що за останню добу ворог вже традиційно зазнав чималих втрат. Лише на території Донецької та Луганської областей українські захисники відбили 10 атак ворога, а також знищили:

17 артилерійських систем;

2 танки;

38 одиниць бойової броньованої техніки;

10 одиниць автомобільної техніки противника.

Воїни Сіверської бригади організували для окупантів кулеметну "колискову": дивіться відео

Збройні Сили нищаться ворогів: схожі новини

У Збройних Силах України 1 травня показали, як захисники нищать ворожі безпілотники "Орлан-10". Їх захисники угруповання Операції об'днаних сил зафіксували та збили у Донецькій області.

Також у перший день травня у Генеральному штабі ЗСУ продемонстрували, як на Донеччині десантники зі "Стугни" нищать танки ворога. Влучний удар завдали бійці із 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Ще одне вражаюче відео опубліікували у Міністерстві внутрішніх справ України. На ньому українські захисники філігранно знищують ворожий екіпаж танку.