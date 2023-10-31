"Підбиралися так близько, що чули їхні розмови": як бійці ССО працюють під носом у ворога
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) за час війни з Росією провели тисячі успішних операцій. Не завжди успіх залежить від професійності воїнів, іноді хід операції може змінитись через зовнішні фактори.
Про один із таких випадків розповів генерал-майор Збройних сил України, командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Віктор Хоренко в першому за рік часу інтерв'ю, яке опублікували на ютуб-каналі "ССО України".
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Були різного плану планування задач. Пам'ятаю, як ми йшли і повзли кілька кілометрів, вийшли на противника, просто на нього. Готувався наліт на позиції ворога. Він був спланований на 5:00 годину ранку. Ми виходимо, а ти людей уже відчуваєш. Ти настільки близько, що чуєш їхні розмови, а сонце повертається таким кутом, що не дає відпрацювати людей,
– пригадав деталі однієї зі спецоперацій Хоренко.
Тоді, за словами генерала, бійці до ночі чекали у хащах просто на позиціях ворога, у нього перед носом.
"У них в хащах чекаємо ночі. Слухаємо їхні розмови", – додав командувач.
Втім, за словами Хоренка, такі операції дають багато досвіду і розуміння, як планувати наступні.
До слова, командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко також розповів про спецоперації на "Азовсталі" – було здійснено 7 успішних вильоти гелікоптерів, рішення були складними і приймались за лічені хвилини. Зв'язок Хоренко тримав на пряму з Редісом, але йому він представився позивним "Лєс".
Бійці ССО нищать ворога
- Наразі воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ активно нищать російських окупантів та ворожу техніку на Авдіївському напрямку.
- Також нещодавно ССО провели успішну операцію в тимчасово окупованому Мелітополі: тепер окупанти відрізані від постачання боєприпасів та палива.