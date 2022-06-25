Воїни ССО потужно вдарили по російських "Ураганах" та іншій техніці на Донеччині: потужне відео

Росіяни продовжують масштабний наступ на Донбас. Наші воїни відважно тримають оборону та завдають ворогу нових втрат.

122 дні нашим відважним захисникам та захисницям вдається ламати всі плани російських окупантів. Ворог попри великі втрати продовжує масштабний наступ, ситуація на фронті залишається важкою.

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Знищені "Урагани" ворога на Донеччині

Герої ССО показали ефектне відео, як вони влучно нищать російську артилерію та бойову техніку. Ворог наразі має велику перевагу в артилерії, тому подібні атаки вкрай необхідні та ведуть до вирівнювання ситуації на полі бою.

Як підкреслили наші воїни. ворожа артилерія завжди є пріоритетною ціллю. Особливо це стосується систем великого калібру, якими росіяни б'ють по мирних міста та позиціях ЗСУ.

Розвідникам ССО на Донеччині вдалося виявити колону ворога. Вона налічувала 6 реактивних систем залпового вогню "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

Вдале коригування розвідників та влучність наших артилеристів спрацювали на "відмінно": ворожа артилерія та бойова техніка яскраво запалала.

Знищення російської колони з "Ураганами": відео

Війна Росії з Україною: коротко про останні події

Як вдалося з'ясувати французьким журналістам, за 4 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон телефонував Путіну. Він вимагав дотримуватися Мінських угод та наполягав на зустрічі Путіна з Байденом. Російський диктатор брехав про "спробу переписати угоди", що "Україна нічого не виконує" та навіть просив врахувати "позицію бойовиків". На зустріч із Байденом він погодився, але про конкретну дату говорити відмовився.

Путін та Лукашенко провели зустріч у Петербурзі. Вони поскаржилися один одному на Захід та пообіцяли захищати свою країну. Також Путін заявив, що надасть Білорусі "Ісканери-М" та навіть не забув нагадати про ядерну зброю. Про те, що Росія та Білорусь нікому не потрібні й ніхто не буле на них нападати, вони чомусь промовчали.

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