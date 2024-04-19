Грає з Москвою: що означає войовнича риторика Макрона щодо Росії

Західні країни все ще бояться так званої ескалації з Росією. А заява президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірне введення західних військ на територію України було трохи провокативним.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він пояснив справжню риторику країн.

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Позиція західних країн

За два роки повномасштабної війни острах західних країн перед ескалацією зростає, зауважив Дубовик. Причина тому – ядерне питання.

"Тому вони і кажуть, ми збивати іранські ракети, які летять на Ізраїль, можемо і будемо, якщо вони продовжать це робити. Тому що Іран – не Росія, і не ядерна держава поки що. А Росія – так, тому ми не хочемо прямого зіткнення з нею. І в цьому сенсі нічого не змінюється", – пояснив він.

Тому заява Макрона була провокативною. Загалом французький очільник хоче підняти свій статус, і показати всім, що "він стратег і мислитель".

"З іншого боку – він грає у психологічну гру із Москвою. Бо розуміє, що цей тиск теж важливий. Мовляв, добре, "ми розглянемо таку ситуацію". Для Москви це буде погано", – додав аналітик.

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