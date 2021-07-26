Воювала за бойовиків на Донбасі: силовики затримали 61-річну жінку

Гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали українку. 61-річну жінку підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань.

Затримання відбулось у суботу, 24 липня на одному з блокпостів Луганщини. Наразі жінка перебуває у відділку.

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Жінка була на боці бойовиків

Під час обов'язкової перевірки документів на стаціонарному блокпосту у Луганській області, гвардійці затримали громадянку України. Жінка народилась в одному з райцентрів області у 1960 році.

Затримання відбулось о 10 ранку 24 липня. Під час перевірки за допомогою бази даних службовці виявили, що 61-річну жінку підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань.

Громадянку затримали та доправили до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що передбачає стаття 260 Кримінального кодексу України.

Затримання бойовиків: останні новини

У квітні українські правоохоронні органи у Дніпрі затримали чоловіка, який воював на боці "Війська Донського".

30 червня у Києві вдалось затримати бойовика з Луганщини, який вдавав переселенця.

Бойовики затримали свого "побратима", що раніше служив в українському МВС.

З 16 до 22 липня гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали трьох підозрюваних у причетності до незаконних збройних формувань.