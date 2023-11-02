Це аксіома, і не треба цьому дивуватися, – Данілов про тезу, що "воювати доведеться всім"

Воювати або служити доведеться всім українцям. Це аксіома, адже коли армія користується далекобійною зброєю, вік військовослужбовців не має значення.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, цьому не треба дивуватися.

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Воювати доведеться всім

За словами Данілова, теза про те, що воювати чи служити доведеться всім – це аксіома.

І не треба цьому дивуватися. Ми перебуваємо в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя,

– зазначив посадовець.

Він додав, що мобілізація почалася 24 лютого 2022 року та жодного дня не припинялася. Так секретар РНБО прокоментував заяву ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що нібито "настав час переоцінити масштаби мобілізації України".

"І ми цього не приховуємо, на відміну від Росії. Що стосується вікового цензу, то уявлення про війну, що це тільки окопи та перша лінія, – це уявлення про минуле", – зауважив Данілов.

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Українці мають вміти захистити себе

Якщо в України не буде сучасних засобів ураження та допомоги партнерів, то, за словами Данілова, "триматись лише, використовуючи лінії фронту, буде дуже-дуже складно". Тому наша держава отримує далекобійні ракети ATACMS, SCALP тощо, які в сучасній війні є набагато ефективнішими.

Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки скривлене,

– заявив секретар РНБО.

Він додав, що був би нещирим, якби сказав, що "всі мають йти й воювати".

"Вбивати людей – це дуже складна річ. І є певні люди, які готові йти, і тут не про вік. Це про внутрішній стан. А є люди, яких ви можете скільки завгодно навчати, підготувати як супермена, але він не піде. У нас є спрощення у суспільства: якщо люди відправились на навчання, значить, вони мають бути штурмовиками. У житті воно трошечки по-іншому влаштоване. В кожного свій внутрішній світ. Господь так зробив, що у людини є страх", – пояснив посадовець.

Однак він наголосив, що захищатися мають всі.

"Мати навички захисту, перш за все – себе", – підсумував Данілов.