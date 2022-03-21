Воювати Росію спонукає бажання зламати наші цінності, – Зеленський звернувся до Європи
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Європи, зокрема, до німців, із закликом були рішучими.
Під час свого звернення 21 березня президент розповів Європі, що спонукає українців захищатись, а Росію – воювати.
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Зеленський сказав, що бажання жити в мирі, жити рівними, вільними – це спонукає українців захищатись, адже це – наші цінності.
А Росію воювати спонукає бажання зламати всі наші цінності. А значить і ваші цінності. Адже ми – українці. А Україна – це частина Європи. Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Це прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І це те право, яке ви можете вибороти у своєму суспільстві. Німці, ви маєте силу!
– сказав у зверненні Зеленський.
Він додав, що громадяни усіх країн власною думкою, словом і тиском на політиків можуть зробити так, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу.
Це найстрашніша війна
Він розповів європейцям про всі жахи війни, з якими зараз живе Україна, що воює проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах, які вбивають мирних людей, створюють штучний голод цілим містам та спалюють житлові квартали.
Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової,
– сказав президент.
Звернення Володимира Зеленського від 21 березня: дивіться відео