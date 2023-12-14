"Росія не планує воювати проти України у 2025 році": Буданов назвав головну проблему Кремля

Напередодні відбулася дискусійна панель, в якій взяв участь глава ГУР МО Кирило Буданов. Під час неї він зробив прогноз на 2025 рік щодо планів і можливостей Росії воювати.

13 грудня глава ГУР МО на дискусійній панелі, організованій у рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна", запевнив, що наразі у планах Росії відсутні наміри воювати у 2025 році.

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Але плани можуть коригувати

Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає,

– зазначив він.

За словами Кирила Буданова, у ворога також є проблеми. І вони стосуються не стільки підтримки з боку суспільства, адже "думка пересічного росіянина мало кого цікавить". Водночас глава ГУР МО зазначив, що питання полягає у ресурсах, адже війна – дуже дорога річ.

І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони – за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо,

– зазначив Кирило Буданов.

Звернімо увагу на те, що 14 грудня також відбулася пресконференція Владіміра Путіна. Під час неї російського президента спитали, коли буде мир. І він видав чергову цинічну заяву.

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей… Вони не змінюються. Це денацифікація України, демілітаризація, її нейтральний статус,

– цинічно заявив російський диктатор.

Він не припиняв розсипатися традиційними для російської пропаганди тезами. Також запевняв, що Україна буцімто "не хоче домовлятися". І що через це Кремль буцімто вимушений "вживати інших військових заходів".

Оскільки ми заговорили побіжно про військову допомогу, то не зайвим буде згадати ту, яку нам 14 грудня виділила Німеччина. На сайті німецького уряду розповіли, що отримає Україна у новому військовому пакеті.

Україна отримає ще один Patriot

У переліку озброєння, яке нам надає Німеччина, можна побачити другу систему ЗРК Patriot та ракети до неї, а також:

9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-міліметрової артилерії;

3 безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

4 причепи до тягачів 8x8 HX81;

8 тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 міліметрів до гранатометів.

До слова, Володимир Зеленський 14 грудня прибув до міста Гессен у Німеччині з неоголошеним візитом. Після цього він вирушив до Вісбадена.