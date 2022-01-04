Воював на Донбасі на боці бойовиків: у Чехії заочно засудили ексвійськового до 21 року в'язниці

Міський суд Праги засудив до 21 року позбавлення волі громадянина Чехії. Він воював на Сході України на боці проросійських бойовиків і не повернувся на батьківщину.

Ексвійськовий Мартін Сукуп у 2014 році прибув у Донецьк та брав участь у бойових діях на боці проросійських бойовиків. Зокрема, під Іловайськом і Дебальцевим.

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44-річний громадянин Чехії щонайменше до 2018 року був залучений до танкових підрозділів. Він очолював танкову роту, а згодом артилерійську батарею.

Представниця суду Сільвія Слепічкова заявила, що присутність ексвійськового на Донбасі підтверджують численні покази свідків, його активність у соцмережах, а також публікації в українських ЗМІ.

Обставиною, яка обтяжує покарання, є те, що Сукуп – колишній військовий чеської армії. Він скористався своїми командирськими навичками на Донбасі, тому його участь була серйознішою, аніж звинувачуваних у більшості аналогічних справ.

Адвокатка засудженого заявила про подання апеляції одразу після оголошення вироку. За її словами, дописи чоловіка у соцмережах та публікації у ЗМІ не є достатніми доказами його активної участі у бойових діях.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс зазначив, що така кваліфікація є традиційною для подібних справ у Чехії. Зокрема, скоєння терористичного акту в складі організованого угрупування для підриву територіальної цілісності й суверенітету України.

На жаль, вирок поки що заочний, бо ця особа переховується на окупованих Росією територіях,

– заявив Євген Перебийніс.

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