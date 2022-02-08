Воював у лавах окупантів проти ЗСУ: СБУ затримала одного із ватажків "казаків"
Джерело:СБУ
СБУ затримала одного із ватажків незаконного збройного формування бойовиків "Казачья национальная гвардия". Чоловік сам втікав від своїх "керівників" на підконтрольну українському уряду територію.
У СБУ розповіли, що продовжують заходи для викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань. Ексбойовика затримали цього разу у Станиці Луганській.
До теми СБУ викрила "воєнного комісара", який комплектував військові формування бойовиків
Затриманий – ексзаступник командира угруповання
Затриманий виявився колишнім заступником керівника командира угруповання бойовиків ОРДЛО. Він втікав від своїх ватажків на територію, яка підконтрольна уряду України. Тут він сподівався оформити ID-паспорт і отримати пенсійні виплати.
Що відомо про бойовика:
- Затриманий – мешканець Антрацитівського району.
- У 2014 році добровільно приєднався до бойовиків.
- Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої "Казачьей национальной гвардии".
- Цей так званий "підрозділ" брав активну участь у бойових діях української армії на території Краснодонського і Антрацитівського районів Луганщини.
Читайте також Інтерв'ю з бойовиками: Ткаченко звинуватив Reuters у легітимізації тероризму
Чоловік пішов від бойовиків через конфлікт
Чоловік покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками. Вони своїм "підлеглим" платили не грішми, а продуктами. Затриманий потім переховувався на окупованій території.Зверніть увагу! Наразі затриманому повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. Суд відправив його під варту.
Останні викриття бойовиків спецслужбами:
- СБУ викрила донецького бойовика, який знущався з військовополонених та цивільних у сумнозвісній катівні "Ізоляція". Чоловіка планують оголосити у розшук.
- Раніше спецслужби затримали проросійського бойовика, який з гранатомета обстрілював українські позиції в районі Станиці Луганської.
- Також Служба безпеки впіймала у Донецькій області терористку з банди "П'ятнашка". Вона воювала на стороні російських окупантів.