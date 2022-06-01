У Воздвиженці росіяни мали успіх і захопили частину населеного пункту

Біля Воздвиженки, що в Донецькій області, російські окупанти пішли на штурм та мали частковий успіх. Вони захопили частину села.

Мовиться про південно-західну частину населеного пункту, який розташований у Покровському районі. Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує 24 канал.

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Що відбувається на Донбасі

Мотузяник озвучив актуальну інформацію щодо ситуації на Донбасі. Саме там зараз тривають найскладніші бої. Щоб виснажити українських військових, окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення. Застосовують міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

На Бахмутському напрямку ЗСУ протидіють спробам ворога відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Білогорівки та Врубівки.

Росіяни завдають інтенсивних повітряних ударів біля Комишувахи, Берестового та селища Ниркове.

Біля Лиману українські війська відбивають атаки противника. Ворог з підтримкою авіації наступає в напрямку Лиман – Старий Караван.

У Сєвєродонецьку наші бійці тримають оборону в кількох частинах міста.

Росіяни хочуть повністю окупувати Сєвєродонецьк та оточити Лисичанськ. Основна мета загарбників – вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Нагадаємо, зранку 1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька. 31 травня вони здійснили авіаудар по місту та влучили в цистерну з азотною кислотою. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що більша частина Сєвєродонецька – зруйнована, оскільки окупанти безжально обстрілюють місто.

Успіхи ЗСУ на Херсонщині

Підрозділи української армії здійснили успішні контрнаступальні дії в Херсонській області. Щоправда, Мотузяник зазначив – росіяни намагаються пручатися. Нещодавно вони відімкнули мобільний зв’язок в регіоні.

Успіх на Херсонщині, але поки зарано говорити про повноцінний контрнаступ. Речник Міноборони підсумував, що ситуація непроста. Окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі на Херсонщині. Вони нібито вже будують там другу й третю лінію оборони.

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