У Вознесенську на Миколаївщині – ракетна небезпека
7 березня 2022 , 13:43Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Миколаїв"
У Вознесенську, що на Миколаївщині, – ракетна небезпека. Людям треба терміново сховатись в укриття.
Про небезпеку повідомили о 13:39. У таких випадках не можна зволікати.
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Як діяти
В укритті потрібно бути, поки з офіційних джерел не повідомлять, що загроза минула. Раніше виходити не можна. Ці правила рятують життя!
Ніч у регіоні була доволі складною. Росіяни обстріляли Миколаїв із ракетних систем залпового вогню. Орки хотіли наступати, але ЗСУ дали відкоша.
До слова, близько 13:42 повітряну небезпеку оголосили в Одесі.
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