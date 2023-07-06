Доходи Росії від продажу нафти впали? Чому це точно неправда

Найближчими днями ЗМІ за кордоном і в Україні будуть випускати новини із заголовком: "Доходи Росії від продажу нафти й газу у першому півріччі впали майже вдвічі". Чому це не так – читайте далі.

Є причини сумніватися в ефективності "цінової стелі"

До цього заголовку треба обов'язково додавати фразу: "за даними міністерства фінансів Росії".

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Також треба розуміти, що в Росії, яка веде війну і бореться із наслідками санкцій, в якій значна частина статистики просто закрита з початку великої війни, будь-яка офіційна урядова інформація є частиною дезінформації.

Якщо б це було правдою, то по газу – цілком може бути. Однак газ в попередні роки складав лише 1/5 доходів від енергетичного експорту.

По нафті такого точно немає. Більш того, є купа причин сумніватися в тому, що так звана "цінова стеля" діє.

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Якщо країни G7 ще не створили абсолютного контролю над прямими візитами до своїх портів танкерів з російських портів (про що я неодноразово писав), то проконтролювати сотні танкерів і контрактів на предмет "цінової стелі" вони точно ще не можуть.