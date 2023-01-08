Вперше у 2023 році: Україна повернула з полону ще пів сотні захисників

До України повернулись ще 50 захисників. Відомо, що з полону вдалось визволити офіцерів, рядових та сержантів.

Обмін відбувся 8 січня – це перший обмін наших військових у 2023 році. Перед цим додому 31 грудня повернулись 140 українців.

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Що відомо про повернення українців

Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів,

– написав глава Офісу Президента.

Андрій Єрмак заявив, що з полону вдалось повернути бійців, яких росіяни взяли в полон:

на Чорнобильській АЕС;

в Маріуполі;

на Донецькому напрямку, і під Бахмутом зокрема;

на Київщині, Чернігівщині, Херсонщині та на інших регіонів, де тривали бої.

Очільник Офісу Президента заявив, що завдання влади – повернути всіх наших людей. Ба більше, Єрмак пообіцяв, що цього вдасться досягти.



Українців повернули з полону / Фото Андрія Єрмака

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу.

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Коротко про повернення українців