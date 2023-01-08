Вперше у 2023 році: Україна повернула з полону ще пів сотні захисників

8 січня 2023, 15:32
Читать новость на русском

Джерело:

Андрій Єрмак

До України повернулись ще 50 захисників. Відомо, що з полону вдалось визволити офіцерів, рядових та сержантів.

Обмін відбувся 8 січня – це перший обмін наших військових у 2023 році. Перед цим додому 31 грудня повернулись 140 українців

Зауважте З полону повернули медикиню, яка побралась з чоловіком на "Азовсталі"

Що відомо про повернення українців

Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів,
– написав глава Офісу Президента.  

Андрій Єрмак заявив, що з полону вдалось повернути бійців, яких росіяни взяли в полон:

  • на Чорнобильській АЕС;
  • в Маріуполі;
  • на Донецькому напрямку, і під Бахмутом зокрема;
  • на Київщині, Чернігівщині, Херсонщині та на інших регіонів, де тривали бої.

Очільник Офісу Президента заявив, що завдання влади – повернути всіх наших людей. Ба більше, Єрмак пообіцяв, що цього вдасться досягти.  


Українців повернули з полону / Фото Андрія Єрмака 

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу.

Українці співали гімн України: дивіться емоційне відео

 

Зауважте Як отримати консультацію рідним полонених: відкрився важливий центр допомоги

Коротко про повернення українців

  • Україна регулярно повертає з полону захисників, яких Росія взяла в полон. 31 грудня 2022 року додому вдалось повернути ще 140 українців. Новорічні свята провели з родинами 82 бійці Збройних Сил, 15 бійців Тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців Військово-морських сил та 10 прикордонників.
  • Перед цим в Україну вдалось повернути тіла 40 захисників, які віддали життя за незалежність нашої держави. Рідні зможуть гідно попрощатись з ними та похоронити Героїв. 
  •  
Автор: Діана Квасневська