Українських військових можуть навчати на Patriot безпосередньо у США, – Politico
Джерело:Politico
Українських військових навчатимуть керувати зенітним ракетним комплексом Patriot. У Пентагоні розглядають можливість цього навчання в Сполучених Штатах.
Відповідну інформацію видання повідомило, посилаючись на двох офіційних осіб Міноборони США. У Пентагоні пояснили, що навчання почнуться невдовзі.
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Де можуть провести навчання наших військових на Patriot
Було б сенс проводити навчання в Сполучених Штатах. Швидше за все, у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де розташована більшість інструкторів і комплексних тренажерів,
– заявив один з чиновників.
Він також пояснив, що проведення навчання у Європі буде пов'язане з великими матеріально-технічними труднощами.
Ба більше, офіційні особи на умовах анонімності заявили, що Департамент обговорює, чи проводити все або частину навчання у США чи в будь-якій третій країні, наприклад, на базі США в Європі.
Варто зазначити, що однією батареєю Patriot керує орієнтовно 90 військовослужбовців. Вона складається з комп'ютерів, системи управління боєм, радару з фазованими антенними ґратами, обладнання для вироблення електроенергії та "до восьми пускових установок".
Видання наголошує, що раніше жодне навчання українських військових не проводили у Сполучених Штатах. З 24 лютого 2022 року ЗСУ навчались у Східній Європі, Німеччині, Великій Британії, проте не в США.
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Що відомо про надання Україні Patriot
- 21 грудня США вирішили, що нададуть Україні потужний пакет військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Відомо, що в цю суму входить одна батарея Patriot, яка містить 4 пускові установки та все необхідне обладнання до них. Детальніше про іншу обіцяну зброю читайте тут.
- У Пентагоні заявили, що українські військові вчитимуться керувати Patriot декілька місяців.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ пояснив, що на рішення США передати нам протиповітряні системи вплинуло загострення ситуації. Адже нам зараз, окрім ракет та безпілотників, загрожує і російська авіація. Тому потрібні запобіжники до цієї зброї.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пригадав, що Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.