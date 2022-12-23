Українських військових можуть навчати на Patriot безпосередньо у США, – Politico

Українських військових навчатимуть керувати зенітним ракетним комплексом Patriot. У Пентагоні розглядають можливість цього навчання в Сполучених Штатах.

Відповідну інформацію видання повідомило, посилаючись на двох офіційних осіб Міноборони США. У Пентагоні пояснили, що навчання почнуться невдовзі.

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Де можуть провести навчання наших військових на Patriot

Було б сенс проводити навчання в Сполучених Штатах. Швидше за все, у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де розташована більшість інструкторів і комплексних тренажерів,

– заявив один з чиновників.

Він також пояснив, що проведення навчання у Європі буде пов'язане з великими матеріально-технічними труднощами.

Ба більше, офіційні особи на умовах анонімності заявили, що Департамент обговорює, чи проводити все або частину навчання у США чи в будь-якій третій країні, наприклад, на базі США в Європі.

Варто зазначити, що однією батареєю Patriot керує орієнтовно 90 військовослужбовців. Вона складається з комп'ютерів, системи управління боєм, радару з фазованими антенними ґратами, обладнання для вироблення електроенергії та "до восьми пускових установок".

Видання наголошує, що раніше жодне навчання українських військових не проводили у Сполучених Штатах. З 24 лютого 2022 року ЗСУ навчались у Східній Європі, Німеччині, Великій Британії, проте не в США.



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