"Така операція була вперше в історії": як наземний дрон з туреллю розбив позиції росіян – відео
Українські військові активно застосовують роботи-камікадзе, які здатні дистанційно мінувати наземні цілі, знищувати техніку та особовий склад ворога.
Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу про вкрай цікаву операцію із застосуванням дронів дистанційного керування.
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Як два дрони знищили ворожі позиції
Військовий зазначив, що роботи-камікадзе надзвичайно ефективні. Одні бійці використовують дрон для того, аби зробити мінне загородження. Інші – застосовують БпЛА з туреллю, щоб знищувати бліндажі противника.
Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БпАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з туреллю під час знищення особового складу Росії. Такого в історії військової справи ніколи не було – це надзвичайно кльово,
– підкреслив Андрій Отченаш.
Українські військові демонструють високий показник ефективності, завдяки чому можна зберегти людей. Не потрібна група розвідки, яка проводитиме коригування. Не потрібна піхота, яка мусить штурмувати позиції. Є 2 звичайних коптери, які проводять свою роботу й роблять її дуже добре.
Про яку операцію імовірно мовиться
У п'ятницю, 12 січня, бійці 5 окремої штурмової київської бригади показали відео застосування на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "Шабля М2".Турелі "Шабля" виробляються в Україні. Собівартість їх не дорога, а в порівнянні з життям кулеметника – взагалі безкоштовна. Сам процес виробництва дуже простий, і чим більше модулів виготовляти, тим дешевше.
Ironclad – роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.
Як ЗСУ знищили позиції росіян/ Відео з фейсбуку 5 ОШБр
У ролику видно, як українські військові розбивають позиції росіян та їхньої техніки за кілька десятків метрів.
Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати нею можна дистанційно – з безпечного місця.
Українські дрони нищать ворога: що відомо
- Прикордонники вдарили по місцерозташуванню росіян у Херсонській області. Для цього захисники використали FPV-дрон. Один з окупантів намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею, але не зміг.
- У ніч проти 3 лютого Служба безпеки України провела операцію та завдала удару дронами на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Волгограді. Удалося поцілити в помпову станцію й НПЗ частково зупинився.
- Нещодавно російський піхотинець здався у полон українському дрону. Після того як безпілотник скинув гранату в окоп, окупант показав жестами, що хоче здатися.