Вперше в історії України: Зеленський призначив уповноважену з питань прав захисників

У Президента України Володимира Зеленського з'явиться нова радниця – Альона Вербицька. Також вона буде уповноваженою глави держави з питань забезпечення прав захисників.

Відповідний указ президента з номером 531/2021 опубліковано на його офіційному сайті 13 жовтня. Якраз напередодні знаменної дати 14 жовтня – Дня захисників і захисниць України.

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В Україні з'явилася уповноважена президента з прав захисників

Володимир Зеленський наказав "призначити Вербицьку Альону Миколаївну радницею – уповноваженою президента України з питань забезпечення прав захисників".

13 жовтня на сайті глави держави опубліковано відповідний указ. Новопризначена у фейсбуці подякувала президентові за довіру: "Для мене це дуже велика честь і неабияка відповідальність".

Що слід знати про Альону Вербицьку

Донині Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Раніше Вербицька була відомою черкаською волонтеркою та головою благодійного фонду "З вірою в себе"

У листопаді 2015 стала радницею начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України.

З 2017 працювала радницею заступника керівника Офісу Президента (тоді – Адміністрація Президента) Валерія Кондратюка.

У 2019 почала роботу як радниця генерального прокурора Руслана Рябошапки.

І от у 2021 Альона Вербицька стала першою в українській історії уповноваженою президента з прав захисників.

указ про призначення радниці з питань прав захисників зявився у переддень державного свята 14 жовтня – Дня захисників та захисниць України.

Повний текст допису Альони Вербицької у фейсбуці:

Щиро дякую вам, пане президенте, за високий рівень довіри! Для мене це дуже велика честь і неабияка відповідальність.

Обіцяю чесно і добросовісно виконувати свої обов’язки радниці – уповноваженої президента України! Діяти незалежно та неупереджено, в інтересах людини й громадянина, захищаючи конституційні права та законні інтереси наших захисників!