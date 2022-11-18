Вперше після звільнення: Молчанов розповів про наслідки російського мінометного обстрілу Херсона
Вчора росіяни завдали потужного мінометного обстрілу по Херсону. Це сталося вперше після звільнення міста.
Від ворожого вогню загинула людина, яка вигулювала свого собаку. Міна вибухнула прямо на тротуарі й вибила шибки у дев'ятиповерхівці навпроти місця трагедії. Про це 24 каналу сказав активіст з Херсона Володимир Молчанов.
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Чому обстріли почалися лише зараз
Херсонський активіст наголошує, що мінометний обстріл на відміну від артилерійського практично не почути з відстані 3,5 кілометра. Очевидно, росіяни не мають артилерійських позицій на островах, адже бояться гучної відповіді. Тому вони гатять з лісових масивів, які є прилеглими до дніпровських плавнів у районі Олешок.
"Там немає світла і зв'язку. Звідти зараз здійснюють активну евакуацію, погрожуючи зброєю та інтенсифікацією обстрілів", – зауважує Молчанов.
За його словами, українці здійснюють доволі інтенсивний упереджувальний вогонь по позиціях і комунікаціях окупантів. Найімовірніше, у лісах позиції зайняли українські сили ССО. Вони наводять наші снаряди та здійснюють диверсії проти росіян.
"У росіян зараз доволі слабке підвезення боєприпасів. Сподіваюся, що й надалі обстріли будуть фрагментарними", – відзначає Молчанов.
Припускали, що росіяни захочуть перетворити Херсон на "місто смерті", однак такої можливості окупанти не мають. Порівнювати Херсон з Маріуполем, вважає Молчанов, некоректно.
Була загроза масованих артилерійських обстрілів, а також – за допомогою РСЗВ. Сподіваюся, що ЗСУ триматимуть марку і не дозволять цього,
– переконаний Володимир Молчанов.
Як стверджує херсонський активіст, зараз постраждав саме район порту, тому що він є найбільш прилеглим до можливих позицій росіян на материковому лівому березі. Ця територія може бути найбільш небезпечною для місцевих жителів.
ЗСУ відпрацьовують точніше
Українська артилерія, запевняє активіст з Херсона, працює набагато інтенсивніше. Наші ЗСУ гатять у бік російських позицій на лівому березі та комунікацій, які пов'язують Олешки з територією вглиб окупованої росіянами зони.
Молчанов зауважує, що наразі немає даних щодо наслідків руйнування цивільних об'єктів внаслідок українських обстрілів. ЗСУ відпрацьовують російські позиції більш точно й цілеспрямовано.
На жаль, деякі окупанти уникають подорожі на "концерт Кобзона", адже вони не здійснюють суцільної депортації – частину жителів вони залишають як живий щит,
– каже Молчанов.
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Наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
В американському Інституті вивчення війни проаналізували, чи Збройні Сили України зможуть відвоювати лівий берег Херсонської області. Там зауважили, що сили Росії на сході Херсона частково вразливі до "української кампанії з перехоплення".
Саме тому аналітики Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ зможуть зірвати зусилля росіян щодо зміцнення й утримання їхніх нових оборонних ліній. Особливо, мовиться про ті лінії, які з'єднують Крим з материковою Україною.