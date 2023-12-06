Катували американця: США вперше в історії звинуватили російських військових у злочинах в Україні

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення чотирьом російським військовим за воєнні злочини, скоєні під час вторгнення в Україну. Вони викрали і катували громадянина США під час окупації Херсонщини.

Так, відповідно до обвинувального висновку, Сурен Мкртчян, Дмитро Будник, а також солдати на ім'я Валерій і Назар не лише порушили Женевську конвенцію, але й законодавство США. За це їм загрожує довічне ув'язнення.

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Що накоїли росіяни

Американське слідство встановило, що вище названі окупанти незаконно затримали громадянина США, після чого піддали його катуванню та знущанням.

Відомо, що це трапилося у квітні 2022 року на Херсонщині. Тоді командир військової частини збройних сил Росії і так званої "днр" Мкртчян разом із підлеглими військовослужбовцями Валерієм і Назаром викрали американця з його власного будинку у селі Миле. Окупанти під час викрадення жорстоко побили чоловіка, зокрема використовуючи приклади зброї, яку мали при собі. Далі зловмисники привезли американця в імпровізовану військову базу, де розпочалися допити. За даними прокуратури США, у них також брав участь інший командир військової частини Дмитро Будник.

Так, під час одного з допитів Мкртчян, Валерій і Назар зняли з американця одяг і сфотографували його. Потім окупанти побили чоловіка та, спрямувавши зброю у потилицю, обіцяли вбити. Змусивши громадянина США промовити останні слова, вони інсценували страту, вистріливши повз голову своєї жертви.

Загалом, чотирьох військових із Росії обвинувачують у незаконному затриманні, тортурах і нелюдському поводженні.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підкреслив, що звинувачення проти чотирьох російських військовослужбовців є першими, які були висунуті відповідно до американського законодавства про воєнні злочини.

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