Зеленський в Раді розповів про стабільність тарифів та "велику термомодернізацію"

Президент України Володимир зеленський заявив, що цього року вперше підвищення тарифів є неактуальним питанням для України. Про це глава держави розповів під час послання до Верховної Ради.

За словами Володимира Зеленського, енергетична криза не торкнулася України. Це так само стосується обмеження електропостачання.

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"Велика термомодернізація"

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році в Україні запустять програму під назвою "Велика термомодернізація", яка передбачає утеплення багатоповерхівок, дитячих садочків, шкіл та лікарень.

За словами глави держави, ця програма наблизить Україну до енергетичної незалежності.

Це (утеплення – 24 канал) дозволить нам застрахуватися від подальшого росту цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність,

– заявив Зеленський.

Також президент відзначив, що цього року Україні вдалося не лише уникнути зростання тарифів на електроенергію, але й знизити їх та стабілізувати.

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